Видео: гол Алексея Батракова «Барселоне» в Лиге чемпионов

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков отметился первым голом в составе стамбульцев, поразив ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Разгромную победу во встрече одержали гости — 4:1.

На 28-й минуте встречи вингер турецкой команды Рафаэл Леау в контратаке ускорился по левому флангу, ушёл от защитника каталонцев Эрика Гарсии и сделал пас на радиус штрафной, где набежал Батраков и пробил низом — мяч после рикошета влетел в сетку.

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Россиянин перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Всего у Батракова гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.