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Неожиданная ничья «Баварии» с «Викингом» — в видеообзоре матча ЛЧ

Неожиданная ничья «Баварии» с «Викингом» — в видеообзоре матча ЛЧ
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В матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 «Бавария» упустила волевую победу над «Викингом». Игра прошла на стадионе «Люсе Арена» в Норвегии и завершилась ничьей — 3:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

После первого тайма норвежцы вели со счётом 2:0, отличились Джанни Стенснесс и Петер Кристиансен. После перерыва дубль оформил Гарри Кейн, а вывел вперёд немцев Луис Диас. На 73-й минуте Майкл Олисе был удалён с поля за две жёлтые карточки. На 90-й минуте Херман Хауген спас «Викинг» от поражения.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой», а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом». Оба матча состоятся 21 октября.

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