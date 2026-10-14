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Галатасарай — Барселона, видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов, счет 1:4, 13 октября 2026, Батраков

Дебютный гол Батракова — в видеообзоре разгромной победы «Барселоны» над «Галатасараем»
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«Галатасарай» проиграл «Барселоне» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

В составе победителей забивали Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми. Единственный мяч в составе хозяев забил россиянин Алексей Батраков. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).

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