Дебютный гол Батракова — в видеообзоре разгромной победы «Барселоны» над «Галатасараем»

«Галатасарай» проиграл «Барселоне» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон и Карим Адейеми. Единственный мяч в составе хозяев забил россиянин Алексей Батраков. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи:

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В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).