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Атлетико Мадрид — Манчестер Юнайтед, видеообзор матча Лиги чемпионов, счет 2:0, 13 октября 2026

Поражение «МЮ» — в видеообзоре матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико»
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

В составе победителей забивали полузащитник Пабло Барриос, отличившийся с паса Алекса Баэны, и вингер Адемола Лукман, которому ассистировал форвард Джонатан Дэвид. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Атлетико» набрал первые три очка в ЛЧ-2026/2027. В 1-м туре мадридцы проиграли «Ливерпулю» (1:2). «Юнайтед» остался с тремя очками. Туром ранее «красные дьяволы» одолели «Сабах» (4:0).

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