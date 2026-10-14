«Переломил ход матча». Тренер «Барселоны» Флик — об игре Ямаля в матче с «Галатасараем»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру вингера клуба Ламина Ямаля в матче с «Галатасараем» (4:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 19-летний испанец отметился двумя результативными передачами.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Во втором тайме Ламин был великолепен, и для нас это было очень важно. Он в отличной физической форме и получает удовольствие от футбола. Вы сами видели, как он играл после перерыва. Он переломил ход матча в нашу пользу», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» встретится в гостях с французским «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» отправится в Париж на матч с «ПСЖ» (20 октября).
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