«Переломил ход матча». Тренер «Барселоны» Флик — об игре Ямаля в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил игру вингера клуба Ламина Ямаля в матче с «Галатасараем» (4:1) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 19-летний испанец отметился двумя результативными передачами.

«Во втором тайме Ламин был великолепен, и для нас это было очень важно. Он в отличной физической форме и получает удовольствие от футбола. Вы сами видели, как он играл после перерыва. Он переломил ход матча в нашу пользу», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» встретится в гостях с французским «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» отправится в Париж на матч с «ПСЖ» (20 октября).