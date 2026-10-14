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Мартинес раскритиковал руководство «МЮ» после поражения от «Атлетико» в ЛЧ

Мартинес раскритиковал руководство «МЮ» после поражения от «Атлетико» в ЛЧ
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Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес подверг критике руководство клуба после проигрыша мадридскому «Атлетико» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча в столице Испании завершилась со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Очень плохо, просто ужас. Мне приходится сдерживаться, но порой всё это — точное отражение того, в каком состоянии находится клуб. В прошлом сезоне мы были великолепны и теперь ждём большего от руководства, большего числа футболистов, чтобы конкурировать. Я ожидаю больших вложений. Я ожидаю большего от нашего технического директора. Скажу честно: мы, футболисты, должны делать больше, но нужно и иметь сильный состав, чтобы быть готовыми к таким вечерам.

В прошлом сезоне мы сделали всё возможное, заложили фундамент для создания потрясающей команды. То, что я приезжаю сюда и не вижу, чтобы моя команда пыталась добиться прекрасного результата, раздражает и разочаровывает. Я не думаю, что проблема в тренере. Он делает всё, что в его силах. Каждый сезон отличается от других. Нельзя останавливаться на том, чего ты добился в прошлом сезоне. Соперники уже знают, как ты играешь, знают каждую деталь — если ничего не менять, в следующем сезоне будет большая проблема. Нельзя постоянно менять тренера. Сегодня легко говорить, что дело в тренере, в игроках, но нужно смотреть и на другие сферы», — приводит слова Мартинеса BBC.

В двух стартовых матчах Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал три очка. В турнирной таблице чемпионата Англии клуб после шести туров занимает 13-е место, имея в активе шесть очков.

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