Генич четырьмя эмодзи отреагировал на гол Батракова «Барселоне» в Лиге чемпионов
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Футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился реакцией на гол россиянина из «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«8️⃣3️⃣🍿😉», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.
В 3-м туре общего этапа ЛЧ «Галатасарай» встретится с «Лиллем» (21 октября), а «Барселона» проведёт матч с «ПСЖ» (20 октября).
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