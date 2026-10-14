«Я 34 года ждал этого». Капитан «Викинга» Трипич — о матче с «Баварией» в ЛЧ

Капитан «Викинга» Златко Трипич прокомментировал ничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Баварией» (3:3).

«Мы играли против одного из лучших клубов мира, но смогли повести 2:0. Думаю, мы провели очень солидный матч. Мы показали всё, что умеем. Приобрели ценный европейский опыт. Я очень счастлив.

Я мог бы сыграть ещё 90 минут. Я так горжусь командой. Я 34 года ждал этого», — приводит слова Трипича официальный сайт УЕФА.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится в гостях с «Астон Виллой», а «Бавария» примет дома лондонский «Арсенал». Оба матча состоятся 21 октября.