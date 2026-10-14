«Знаете, кому звонить надо». Смолов — о голе Батракова «Барселоне» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов посетил матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Галатасарай» проиграл «Барселоне» со счётом 1:4. Единственный мяч турецкой команды в данной встрече забил российский полузащитник Алексей Батраков.

Смолов, находившийся на трибуне, показал в видео, опубликованном в своём телеграм-канале, как диктор скандировал фамилию Батракова, а также сам отреагировал на его мяч, иронично напомнив, как забивал каталонскому клубу во время выступлений за «Сельту»: «Хотите забивать «Барсе», знаете, кому звонить надо (показывает на себя)».

Смолов выступал за испанскую «Сельту» с января по июль 2020 года. За этот период он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Барселоне» (2:2) и мадридскому «Реалу» (2:2).