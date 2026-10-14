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«Знаете, кому звонить надо». Смолов — о голе Батракова «Барселоне» в Лиге чемпионов

«Знаете, кому звонить надо». Смолов — о голе Батракова «Барселоне» в Лиге чемпионов
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Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов посетил матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Галатасарай» проиграл «Барселоне» со счётом 1:4. Единственный мяч турецкой команды в данной встрече забил российский полузащитник Алексей Батраков.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

Смолов, находившийся на трибуне, показал в видео, опубликованном в своём телеграм-канале, как диктор скандировал фамилию Батракова, а также сам отреагировал на его мяч, иронично напомнив, как забивал каталонскому клубу во время выступлений за «Сельту»: «Хотите забивать «Барсе», знаете, кому звонить надо (показывает на себя)».

Смолов выступал за испанскую «Сельту» с января по июль 2020 года. За этот период он провёл 14 матчей и забил два мяча — «Барселоне» (2:2) и мадридскому «Реалу» (2:2).

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