Форвард «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему не удалось победить «Викинг» в матче ЛЧ
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Викингом» (3:3).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2' 2:0 Кристиансен – 38' 2:1 Кейн – 54' 2:2 Кейн – 60' 2:3 Диас – 71' 3:3 Haugen – 90'
Удаления: нет / Олисе – 74'
«Конечно, мы разочарованы. Мы начали матч не лучшим образом, допускали слишком много ошибок. «Викинг» хорошо действовал в обороне, и он ждал своих моментов в атаке.
Во втором тайме полностью переигрывали соперника, нащупали свой ритм и уверенно действовали у чужих ворот. Но затем красная карточка всё перевернула с ног на голову. С такой игрой мы должны были побеждать. Но набрали лишь очко и двигаемся дальше», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой», а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом». Оба матча состоятся 21 октября.
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