Форвард «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему не удалось победить «Викинг» в матче ЛЧ

Форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал ничью в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027 с «Викингом» (3:3).

«Конечно, мы разочарованы. Мы начали матч не лучшим образом, допускали слишком много ошибок. «Викинг» хорошо действовал в обороне, и он ждал своих моментов в атаке.

Во втором тайме полностью переигрывали соперника, нащупали свой ритм и уверенно действовали у чужих ворот. Но затем красная карточка всё перевернула с ног на голову. С такой игрой мы должны были побеждать. Но набрали лишь очко и двигаемся дальше», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой», а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом». Оба матча состоятся 21 октября.