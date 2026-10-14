«Правило будущих в действии!» Нагучев отреагировал на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев поделился реакцией на гол россиянина из «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

«Правило будущих в действии! «Барселона» то от «Баварии» получает восемь два, то от Батракова восемь три!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.