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Тренер «Галатасарая» объяснил, почему заменил Батракова до 60-й минуты игры с «Барселоной»

Тренер «Галатасарая» объяснил, почему заменил Батракова до 60-й минуты игры с «Барселоной»
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал действия российского полузащитника Алексея Батракова в матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который завершился поражением турецкого клуба со счётом 1:4. Единственный мяч хозяев поля забил россиянин.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Проявилась усталость. Лемине не хватало игрового тонуса, а Батраков сказал нам в перерыве, что начинает уставать. Поэтому при счёте 1:3 мы выпустили Лесли Угочукву в пару к Лукасу Торрейре, чтобы повысить надёжность в центре поля. Нам нужно было укрепить защиту, потому что соперник начал слишком легко и часто продвигаться вперёд», — приводит слова Бурука Efutbolbu.

Батраков ушёл с поля на 58-й минуте встречи. Для россиянина гол в ворота каталонцев стал первым за карьеру в турецком клубе.

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