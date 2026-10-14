Тренер «Галатасарая» объяснил, почему заменил Батракова до 60-й минуты игры с «Барселоной»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал действия российского полузащитника Алексея Батракова в матче 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной», который завершился поражением турецкого клуба со счётом 1:4. Единственный мяч хозяев поля забил россиянин.

«Проявилась усталость. Лемине не хватало игрового тонуса, а Батраков сказал нам в перерыве, что начинает уставать. Поэтому при счёте 1:3 мы выпустили Лесли Угочукву в пару к Лукасу Торрейре, чтобы повысить надёжность в центре поля. Нам нужно было укрепить защиту, потому что соперник начал слишком легко и часто продвигаться вперёд», — приводит слова Бурука Efutbolbu.

Батраков ушёл с поля на 58-й минуте встречи. Для россиянина гол в ворота каталонцев стал первым за карьеру в турецком клубе.