«Тереховскому не забил бы». Шнякин иронично отреагировал на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился ироничной реакцией на гол россиянина из «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

«СЮДАААААА! ТАЩИИИИИ! А мог бы сегодня с «Акроном» сварочным аппаратом жечь, с Еремеевым, Коваленко и Титковым рисовать! Тереховскому пенальти не забил бы. Но он выбрал МЕЧТУ!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Отметим, что в матче Кубка России в этот игровой день «Локомотив» — бывший клуб Батракова — уступил в серии пенальти «Акрону» (1:1, 1:3 пен.).

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.