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«Тереховскому не забил бы». Шнякин иронично отреагировал на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ

«Тереховскому не забил бы». Шнякин иронично отреагировал на гол Батракова «Барселоне» в ЛЧ
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился ироничной реакцией на гол россиянина из «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» (1:4) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида из Италии.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«СЮДАААААА! ТАЩИИИИИ! А мог бы сегодня с «Акроном» сварочным аппаратом жечь, с Еремеевым, Коваленко и Титковым рисовать! Тереховскому пенальти не забил бы. Но он выбрал МЕЧТУ!» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Отметим, что в матче Кубка России в этот игровой день «Локомотив» — бывший клуб Батракова — уступил в серии пенальти «Акрону» (1:1, 1:3 пен.).

Батраков перешёл в «Галатасарай» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. В семи матчах за новый клуб во всех турнирах на его счету гол и две результативные передачи.

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