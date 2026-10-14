Вратарь «Акрона» объяснил, как отразил три пенальти в игре Кубка с «Локо», упомянув Дзюбу

Голкипер «Акрона» Игнат Тереховский передал привет бывшему нападающему команды Артёму Дзюбе после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:1, 3:1 пен.). В серии пенальти Тереховский отразил три 11-метровых удара.

— Да, большой привет Артёму Дзюбе. После прошлого кубкового матча он говорил, что надо больше выручать. Артём говорил: «Доверяй своей чуйке, анализируй больше». И вот результат. Спасибо ему.

— До этого ещё был танец какой‑то.

— Это что было на душе. Больше для наших болельщиков. Не хотел никого оскорбить.

— Было повреждение перед серией пенальти?

— Да, видимо, ещё не вошёл до конца в тренировочный. Спазмирована мышца ягодицы была. Дай бог, чтобы всё было хорошо, — сказал Тереховский в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» по итогам четырёх стартовых туров занимает третье место в группе D. На счету железнодорожников три набранных очка. В активе «Акрона» семь очков, клуб занимает второе место. Две другие команды группы — «Ростов» (9) и ЦСКА (2).