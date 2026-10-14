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Руни раскритиковал защитника «МЮ» Мартинеса за скандальное интервью после поражения в ЛЧ

Руни раскритиковал защитника «МЮ» Мартинеса за скандальное интервью после поражения в ЛЧ
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни подверг критике защитника команды Лисандро Мартинеса за его публичные высказывания о положении дел в клубе. Критический комментарий аргентинца прозвучал после поражения от «Атлетико» в матче 2-го тура Лиги чемпионов со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Думаю, у Мартинеса всё было заготовлено. Почему он даёт интервью именно после этого поединка? Он сам изъявил желание? Я крайне редко слышу, чтобы он вообще что-то говорил. Это выглядело так, словно всё было заранее спланировано, будто он посоветовался со своим окружением, что нужно выйти и произнести это. Печально, потому что в моменты, когда необходимо, чтобы все футболисты держались вместе, нельзя рассуждать о том, что происходит наверху. Нужно, чтобы игроки, тренер, тренерский штаб сохраняли единство в тяжёлые периоды. Иначе подобное способно просто расколоть раздевалку.

Он нелестно отзывается о своих партнёрах — говорит, что они недостаточно хороши. То есть он говорит, что его партнёры недостаточно хороши, а это неуважение.

Думаю, Бруну, наверное, единственный, у кого есть право выходить и говорить что-то подобное, если уж быть откровенным, поскольку он капитан. И даже тогда такие вещи должны решаться за закрытыми дверями. Игроки разговаривают с тренером, тренер потом разговаривает с руководством, но вот это интервью никак не поможет ситуации, в которой сейчас находится клуб. Теперь всё, что это даст, — ещё больше шума вокруг команды: игроки недовольны, они нестабильны, они не доверяют своим партнёрам. Это вообще никак не поможет», — приводит слова Руни Manchester Evening News со ссылкой на его слова в эфире Amazon Prime.

В двух стартовых матчах Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал три очка. В турнирной таблице чемпионата Англии клуб после шести туров занимает 13-е место, имея в активе шесть очков.

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