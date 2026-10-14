Гол Батракова «Барселоне» стал первым для россиян в Лиге чемпионов за 1770 дней

Новичок «Галатасарая» Алексей Батраков отметился первым голом в составе стамбульцев, поразив ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Разгромную победу во встрече одержали гости — 4:1.

Таким образом, этот гол стал первым забитым россиянином в Лиге чемпионов впервые за 1770 дней — в последний раз в главном еврокубке футболист из России забивал в 2021 году.

8 декабря 2021 года «Зенит» сыграл вничью с «Челси» на своём поле (3:3), в самом конце встречи полузащитник петербургского клуба Магомед Оздоев сравнял счёт. Больше в ЛЧ до вчерашнего дня голов в исполнении российских игроков не было.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Всего у Батракова гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.