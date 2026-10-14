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Гасилин обозначил приоритеты для ЦСКА на предстоящей неделе

Гасилин обозначил приоритеты для ЦСКА на предстоящей неделе
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил, что ЦСКА нужно выигрывать у «Ростова» в матче Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
14 октября 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Аззи – 2'     2:0 Кармо – 4'     3:0 Обляков – 10'     4:0 Фиров – 50'    

«ЦСКА нужно выигрывать у «Ростова», но сохранить силы на выходные. Можно задаться вопросом, какой состав выпускать. Топовые команды должны бороться за два трофея. В кубковом матче против «Ростова» и в чемпионате против «Динамо» должна играть основа», — заявил Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В среду команда Дмитрия Игдисамова примет «Ростов» в матче группового этапа Кубка России, а в воскресенье сыграет на выезде с «Динамо» в рамках 11‑го тура Российской Премьер-Лиги.

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