«Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне». Гришин — о Батракове

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о дебютном голе российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Барселоной» (1:4).

«Такие моменты на всю жизнь остаются. Я забивал в 92‑м, а он — сейчас. Это огромная веха в его карьере. Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Всего у российского футболиста гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.