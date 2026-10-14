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«Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне». Гришин — о Батракове

«Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне». Гришин — о Батракове
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о дебютном голе российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Барселоной» (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Такие моменты на всю жизнь остаются. Я забивал в 92‑м, а он — сейчас. Это огромная веха в его карьере. Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Всего у российского футболиста гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.

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