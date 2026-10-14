«Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне». Гришин — о Батракове
Поделиться
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о дебютном голе российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с «Барселоной» (1:4).
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Такие моменты на всю жизнь остаются. Я забивал в 92‑м, а он — сейчас. Это огромная веха в его карьере. Все будут помнить, что он забил самой «Барселоне», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Батраков перебрался в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Всего у российского футболиста гол и две результативные передачи за «Галатасарай» в семи матчах во всех турнирах.
Комментарии
- 18 октября 2026
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06