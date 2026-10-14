«Ювентус» обжаловал решение по долгу Криштиану Роналду

Итальянский «Ювентус» обжаловал в Верховном суде Италии решение о выплате Криштиану Роналду € 9,8 млн невыплаченной зарплаты, об этом сообщает Gazzetta dello Sport. Клуб подал кассационную жалобу и ожидает назначения слушания. Это уже третья инстанция в споре, который длится с 2021 года.

В апреле 2024 года арбитражный суд постановил выплатить португальцу половину заявленной суммы — € 9,8 млн вместо € 19,6 млн плюс проценты и индексация. В январе 2026 года суд Турина подтвердил это решение, отклонив возражения «Ювентуса». Клуб настаивает, что судебное решение проверяло лишь формальные аспекты арбитража, а не существо дела.

Напомним, что конфликт начался во время пандемии COVID-19. В 2021 году руководство «Ювентуса» договорилось с Роналду об отсрочке выплаты € 19,5 млн через документ, известный как «бумага Роналду». Эта сумма не была внесена в баланс клуба, а документ изъяли при обыске в рамках расследования «Призма», которое привело к отставке президента Андреа Аньелли и совета директоров.