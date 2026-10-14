Шварц заявил, что предпочтёт пиву белое вино и джин-тоник

Экс-футболист «Краснодара» Фёдор Смолов обсудил пиво с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем в новом выпуске своего подкаста.

— С кем обсудить пиво, как не с человеком, родиной которого является Германия, откуда моё любимое блюдо? Дай топ-3 любимого пива.

— Честно, Смол, прости, но я в этом совсем не эксперт. Иногда я пью пиво, но дома нет ни одной бутылки. Скорее выпью белого вина, например, немецкий рислинг, но и в этом я не эксперт. Если поздний вечер и речь о крепком, то можно поговорить о джин-тонике.

— Я очень люблю немецкое пиво.

— Если мы пойдём вместе, то я тоже могу выпить одно пиво, но это точно не мой любимый напиток.

— Нет никаких смешных историй, связанных с пивом?

— Поверь мне, историй у меня очень много, но лучше их не рассказывать. Когда играл в «Майнце», жил вместе с Марко Розе, снимали один дом. Теперь он главный тренер «Борнмута» и лучший друг. Обычно всё начиналось после побед, собирались дома всей командой и праздновали. Было весело, иногда выпивали. Можешь представить, что потом происходило. Но это было прекрасное время, вся команда вместе. А если на следующий день была тренировка, то все без исключения выходили на поле и работали по полной, — сказал Шварц в видео на Youtube-канале «Smol Talk».