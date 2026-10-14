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Лопес заявил, что после гола Батракова игра для «Барселоны» усложнилась

Лопес заявил, что после гола Батракова игра для «Барселоны» усложнилась
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Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«После пропущенного гола игра для нас немного усложнилась, ведь до этого мы доминировали. Но мы знали, как отреагировать и переломить ход матча. Мы показываем футбол очень высокого уровня. Нужно продолжать в том же духе — сезон долгий. Расслабляться нельзя.

Ямаль — мой друг и отличный партнёр по команде. Когда у него мяч, я всегда стараюсь открыться. Он лучший в мире. Мы отлично ладим за пределами поля, и на игре это тоже сказывается», — приводит слова Лопеса официальный сайт УЕФА.

«Барселона» набрала 6 очков и лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Галатасарай» потерпел два поражения подряд и располагается на 34-й строчке.

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