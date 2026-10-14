Лопес заявил, что после гола Батракова игра для «Барселоны» усложнилась

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал победу над «Галатасараем» (4:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«После пропущенного гола игра для нас немного усложнилась, ведь до этого мы доминировали. Но мы знали, как отреагировать и переломить ход матча. Мы показываем футбол очень высокого уровня. Нужно продолжать в том же духе — сезон долгий. Расслабляться нельзя.
Ямаль — мой друг и отличный партнёр по команде. Когда у него мяч, я всегда стараюсь открыться. Он лучший в мире. Мы отлично ладим за пределами поля, и на игре это тоже сказывается», — приводит слова Лопеса официальный сайт УЕФА.
«Барселона» набрала 6 очков и лидирует в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Галатасарай» потерпел два поражения подряд и располагается на 34-й строчке.
- 18 октября 2026
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06