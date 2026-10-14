Мукаилов: график в академии «Краснодара» был тяжёлый. Рад, что хотя бы закончил её

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал, как выглядел его день в академии «быков».

— Как выглядел твой день в академии?

— На самом деле тяжёлый график. Две тренировки, а между ними школа. Конечно, иногда хотелось после тренировки покушать и отдохнуть, но не получалось. А там шесть-семь уроков, поэтому было сложновато. Но интересно.

Нам задавали домашнее задание, а это было ключом к тому, чтобы взять телефон. Мы же их сдавали, соблюдали дисциплину, поэтому в школе без них. Старались сами учиться, сдавали домашнее задание, а потом получали телефоны. Вот вечером и было свободное время. А после двух тренировок трудно воспринимать информацию учителей, поэтому с учёбой иногда было туговато. Но всё равно справлялись. Получается, с 5-го до 11-го класса я был в академии. Рад, что хотя бы закончил (смеётся), — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.