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Казбек Мукаилов: «Краснодар» не заметил потерю Сперцяна на старте сезона

Казбек Мукаилов: «Краснодар» не заметил потерю Сперцяна на старте сезона
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Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», заявил, что команда не заметила потерю полузащитника Эдуарда Сперцяна на старте сезона.

— Сезон в РПЛ для «Краснодара» начался успешно. Было ощущение, что команда в хорошем смысле не заметила потерю Сперцяна?
— Думаю, да. Входили в сезон, появлялись новые сочетания в игре, удавалось выиграть столько матчей подряд. Сильной потери не было. Но Сперцян — очень сильный футболист, хоть он играет не на моей позиции, но я всегда следил за ним, интересно, — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он выступал за основную команду с 2020 года, проведя 185 матчей, забив 58 голов и отдав 50 голевых передач. В начале июля полузащитник перешёл в саудовский «Аль-Ахли». По данным Transfermarkt, трансфер обошёлся «Аль-Ахли» в € 21,9 млн — это рекордная продажа в истории «Краснодара».

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