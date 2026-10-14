«Сказали — так нельзя». Мукаилов — об интервью после дубля в дебютном матче за «Краснодар»

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал об эмоциях после своего дубля в дебютном матче с «Динамо».

— В трансляции видно, как Сперцян, Агкацев аплодировали тебе стоя. Как команда поздравила с дублем в дебютном матче с «Динамо»?

— Да, мне скинули этот фрагмент, где они хлопали. Очень приятно! После игры поздравили, меня переполняли эмоции, даже не понимал, что происходит. Это был отличный день, который запомню на всю жизнь.

— Но от Мусаева влетело из-за интервью после матча?

— Только прозвучал финальный свисток, поднимаюсь с поля — ко мне подходят. Я даже среагировать никак не успел, ну и ответил. Потом мне рассказали, что так нельзя, поэтому в дальнейшем без интервью, — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.