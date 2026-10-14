Дубль Свечникова за «Каролину», «Атлетико» победил «МЮ» в ЛЧ. Главное к утру
Дубль и ассист российского форварда Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико» в ЛЧ, первый гол российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Вашингтон», Овечкин без очков.
- «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ЛЧ, пропустив на первой минуте. Йоро удалили.
- «Барселона» в Стамбуле разгромила «Галатасарай» в матче с голом Батракова.
- «Краснодар» дома проиграл «Факелу» в матче Кубка России.
- Дубль Подколзина принёс «Эдмонтону» гостевую победу над «Лос-Анджелесом».
- «Бавария» в меньшинстве упустила волевую победу над «Викингом», пропустив на 90-й минуте.
- Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Виннипегу», у Наместникова ассист.
- Людмила Самсонова уступила Элине Свитолиной во втором круге турнира в Ухане.
- Девять очков братьев Ткачук помогли «Флориде» разгромить «Коламбус», у Ничушкина передача.
- Хет-трик Трезольди принёс «Брюгге» победу над «Интером» в Лиге чемпионов.
- «Арсенал» разгромил «Лилль», забив три гола за восемь минут в Лиге чемпионов.
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