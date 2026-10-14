Дубль Свечникова за «Каролину», «Атлетико» победил «МЮ» в ЛЧ. Главное к утру

Дубль и ассист российского форварда Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Атлетико» в ЛЧ, первый гол российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».