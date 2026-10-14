«Купили Воробьёва, есть Кордоба». Мукаилов объяснил аренду в «Крылья» из «Краснодара»

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал детали своего трансфера.

«Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство тоже. Купили Воробьёва, есть ещё Джон, было бы сложно делить время с такими футболистами. Понимал, что мне нужно было куда-то уйти за практикой. Появился вариант с «Крыльями»», так я тут и оказался. Это совместное решение с клубом, мы разговаривали, как будет лучше», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» объявил о переходе своего нападающего Казбека Мукаилова в «Крылья Советов» на правах аренды в конце августа. Футболист проведёт в самарском клубе сезон-2026/2027.