15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Купили Воробьёва, есть Кордоба». Мукаилов объяснил аренду в «Крылья» из «Краснодара»

«Купили Воробьёва, есть Кордоба». Мукаилов объяснил аренду в «Крылья» из «Краснодара»
Комментарии

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал детали своего трансфера.

«Я понимал, что нужен этот шаг, да и руководство тоже. Купили Воробьёва, есть ещё Джон, было бы сложно делить время с такими футболистами. Понимал, что мне нужно было куда-то уйти за практикой. Появился вариант с «Крыльями»», так я тут и оказался. Это совместное решение с клубом, мы разговаривали, как будет лучше», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» объявил о переходе своего нападающего Казбека Мукаилова в «Крылья Советов» на правах аренды в конце августа. Футболист проведёт в самарском клубе сезон-2026/2027.

Материалы по теме
«Верю – отец следит за мной. Сейчас он был бы рад». Будущее «Краснодара» растёт в Самаре
Эксклюзив
«Верю – отец следит за мной. Сейчас он был бы рад». Будущее «Краснодара» растёт в Самаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android