Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 14 октября

Сегодня, 14 октября, состоятся матчи пятого раунда Пути регионов и 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 14 октября (время московское):

11:30. «СКА-Хабаровск» – «Динамо» Киров;

14:00. «Волна» – «Динамо СПб»;

14:30. «Енисей» – «Калуга»;

15:00. «Ленинградец» – «Луки-Энергия»;

16:15. «Крылья Советов» – «Балтика»;

17:00. «Волга» Ульяновск – «Муром»;

18:30. «Ахмат» – «Динамо» Москва;

18:30. «Динамо» Махачкала – «Зенит»;

19:00. «Чертаново» – «Текстильщик»;

19:15. «Нижний Новгород» – «Шинник»

20:45. ЦСКА – «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.