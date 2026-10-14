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Расписание матчей Кубка России сезона—2026/2027 по футболу на 14 октября 2026 года

Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 14 октября
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Сегодня, 14 октября, состоятся матчи пятого раунда Пути регионов и 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 14 октября (время московское):

11:30. «СКА-Хабаровск» – «Динамо» Киров;
14:00. «Волна» – «Динамо СПб»;
14:30. «Енисей» – «Калуга»;
15:00. «Ленинградец» – «Луки-Энергия»;
16:15. «Крылья Советов» – «Балтика»;
17:00. «Волга» Ульяновск – «Муром»;
18:30. «Ахмат» – «Динамо» Москва;
18:30. «Динамо» Махачкала – «Зенит»;
19:00. «Чертаново» – «Текстильщик»;
19:15. «Нижний Новгород» – «Шинник»
20:45. ЦСКА – «Ростов».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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