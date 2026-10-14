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Расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 14 октября 2026 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 14 октября
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Сегодня, 14 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 14 октября (время московское):

19:45. ЛАСК – «Ливерпуль»;
19:45. «Фейеноорд» – «Комо»;
22:00. «Бетис» – «Порту»;
22:00. «Рома» – «Реал» Мадрид;
22:00. «Манчестер Сити» – «ПСЖ»;
22:00. «Шахтёр» – АЕК Афины;
22:00. «Астон Вилла» – «Фенербахче»;
22:00. «Слован» Братислава – «Штутгарт»;
22:00. «Будё-Глимт» – «Боруссия» Дортмунд.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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