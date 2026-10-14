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Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о матче Кубка России с «Акроном»

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о матче Кубка России с «Акроном»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 1:3 пен.). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

— Хватило ли сегодня команде эмоций после крупной победы и в преддверии матча с «Краснодаром»?
— В первом тайме мы начали достаточно активно. Был неплохо выстроен отбор и прессинг, соперник старался его разбивать своими групповыми взаимодействиями. На наш взгляд, мы были остры, не хватило конкретики. Было несколько дискуссионных фолов в чужой штрафной, они требуют разбора судейского департамента.

Во втором тайме забили хороший мяч. Сделали плановые изменения по ротации, поскольку два дня назад многие игроки провели непростой по энергозатратам матч в Воронеже. Требовалось, чтобы часть футболистов сыграла по тайму, кто-то вообще сегодня не вышел. Привлекли больше молодых ребят, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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