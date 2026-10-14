Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о матче Кубка России с «Акроном»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 1:3 пен.). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток).

— Хватило ли сегодня команде эмоций после крупной победы и в преддверии матча с «Краснодаром»?

— В первом тайме мы начали достаточно активно. Был неплохо выстроен отбор и прессинг, соперник старался его разбивать своими групповыми взаимодействиями. На наш взгляд, мы были остры, не хватило конкретики. Было несколько дискуссионных фолов в чужой штрафной, они требуют разбора судейского департамента.

Во втором тайме забили хороший мяч. Сделали плановые изменения по ротации, поскольку два дня назад многие игроки провели непростой по энергозатратам матч в Воронеже. Требовалось, чтобы часть футболистов сыграла по тайму, кто-то вообще сегодня не вышел. Привлекли больше молодых ребят, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.