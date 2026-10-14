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Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик прокомментировал поражение от «Атлетико» в ЛЧ

Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик прокомментировал поражение от «Атлетико» в ЛЧ
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Мы плохо начали и оказались в затруднительном положении. Но сравнять счёт могли Рашфорд, Бруну [Фернандеш], Мбемо и другие. Не думаю, что дело в неуверенности. Думаю, мы просто не воспользовались своими шансами так, как это делали ранее. Мы должны работать и прибавлять в игре в обороне.

Думаю, мы достойно отреагировали на пропущенный гол. В некоторые периоды мы контролировали игру, создавали моменты. Делали это лучше, чем некоторые другие команды, которые играют против «Атлетико».

Очевидно, что результаты складываются не в нашу пользу, но команда работает хорошо. Мы должны работать над ошибками, а результаты придут», — приводит слова Кэррика официальный сайт УЕФА.

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