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«Необъяснимо». Тренер «Локомотива» Галактионов — об ответном голе «Акрона»

«Необъяснимо». Тренер «Локомотива» Галактионов — об ответном голе «Акрона»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о пропущенном голе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном» (1:1, 1:3 пен.). На 61-й минуте нападающий «Акрона» Артём Шуманский забил после ошибки защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
1 : 3
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 48'     1:1 Шуманский – 61'    

— Гол «Акрона» не вытекал из логики игры. Команда потеряла концентрацию? Что случилось в том эпизоде?
— Необъяснимо. Понятно, что все ошибаются, и такие моменты бывают, происходят индивидуальные ошибки. Казалось бы: игра даётся, мы ведём в счёте, есть хорошие моменты. По содержанию особых подходов у соперника нет. Может быть, есть небольшое преимущество при выходе из обороны, не более того. И такая ошибка, которая влияет на весь характер матча. Но снова подчёркиваю, что выигрываем или проигрываем мы все вместе. Если ошибки есть, значит, будем все вместе их исправлять. Ответственность ни на кого не перекладываем, это командная работа, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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