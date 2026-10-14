«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей между «Манчестер Сити» и «ПСЖ»:

22.01.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2;

24.11.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;

28.09.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0.

04.05.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0.

28.04.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.