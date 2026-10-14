15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — ПСЖ: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 14 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

Последние пять матчей между «Манчестер Сити» и «ПСЖ»:

22.01.2025. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 4:2;
24.11.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1;
28.09.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0.
04.05.2021. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:0.
28.04.2021. Лига чемпионов. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Кубок России и Овечкин против Свечникова
Топ-события среды: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», Кубок России и Овечкин против Свечникова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android