Тренер «Атлетико» Симеоне оценил игру в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о победе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Мы очень хорошо начали матч. Комбинация, которая привела к первому голу, была изумительной. Впоследствии обе команды могли забивать, но думаю, что в целом мы создали больше моментов и лучше контролировали мяч.

Полагаю, сейчас мы забиваем больше голов, чем ранее в этом сезоне. В такой ситуации всегда комфортнее делать так, чтобы матчи складывались в твою пользу. Но нам ещё надо работать над оборонительными действиями. Надо сделать так, чтобы мы реже давали соперникам возможность создавать остроту у наших ворот», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.