15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне оценил игру в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Атлетико» Симеоне оценил игру в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о победе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

«Мы очень хорошо начали матч. Комбинация, которая привела к первому голу, была изумительной. Впоследствии обе команды могли забивать, но думаю, что в целом мы создали больше моментов и лучше контролировали мяч.

Полагаю, сейчас мы забиваем больше голов, чем ранее в этом сезоне. В такой ситуации всегда комфортнее делать так, чтобы матчи складывались в твою пользу. Но нам ещё надо работать над оборонительными действиями. Надо сделать так, чтобы мы реже давали соперникам возможность создавать остроту у наших ворот», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео
У «МЮ» худший старт в истории! Теперь сгорели «Атлетико» в Лиге чемпионов. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android