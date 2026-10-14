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«Улыбка не сходит с лица». Ребко — о победе «Факела» в матче с «Краснодаром»

«Улыбка не сходит с лица». Ребко — о победе «Факела» в матче с «Краснодаром»
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Исполняющий обязанности главного тренера воронежского «Факела» Алексей Ребко высказался о победе в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа B. 4-й тур
13 октября 2026, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Багамаев – 69'     0:2 Турищев – 81'    

— Насколько эта победа важна для вас и команды?
— Ну, конечно, очень приятно. Победа. Здорово смотрелись. Я считаю, что дисциплинированно играли, терпели. Ребята выкладывались. Испытываю приятные чувства. Видите, улыбка не сходит с лица. Так что хочу спасибо сказать команде. Ребята подготовились супер, серьёзно отнеслись к тому, о чём мы договаривались. И я считаю, что это для них помощь, чтобы поверить в себя. Потому что, повторюсь, все предыдущие матчи — не было таких, где‑то провальных матчей, кроме, наверное, возможно, с «Локомотивом». Всё остальное было рядом. Ребята где‑то не заслуживали ни поражений, ни ничьих. Так что пацаны — молодцы.

— Можно сказать, что ключевой эпизод — это как раз взятый пенальти?
— Да, однозначно. Игорь [Обухов] нас выручил и сыграл здорово. Мастерски отбил в красивом прыжке, — сказал Ребко в эфире «Матч ТВ».

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