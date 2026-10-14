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Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: Кривцов вернётся сильнее, позитив не даст ему сломаться

Воспитанник «Краснодара» Мукаилов: Кривцов вернётся сильнее, позитив не даст ему сломаться
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Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о полузащитнике «быков» Никите Кривцове, который был одним из лидеров южного клуба на старте сезона, но потом получил травму.

«Никита доказывал ещё в прошлом сезоне. Выходил, забивал, у него была хорошая статистика. Он дождался своего момента, проявил себя, очень рад за него. Жалко, что получил травму. Если бы не она, он бы и дальше забивал, забивал и приносил пользу команде. Он вернётся сильнее, Никита — позитивный человек, его позитив не даст ему сломаться. Верю в него», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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