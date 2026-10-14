«Арсенал» одержал 14-ю победу подряд в матчах общего этапа Лиги чемпионов

Английский «Арсенал» обыграл французский «Лилль» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0. Эта победа стала 14-й подряд для «канониров» в играх общего этапа турнира.

Ранее «Арсенал» не смог выиграть в матче общего этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года, когда уступил итальянскому «Интеру» (0:1). После этого команда одержала 14 побед, девять из которых — всухую.

В матче с «Лиллем» в составе «Арсенала» отличились Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала шесть очков за два матча. На первой строчке располагается испанская «Барселона» (6).