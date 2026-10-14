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«Не в чем упрекнуть игроков». Тренер «Лилля» Анчелотти — о поражении от «Арсенала» в ЛЧ

«Не в чем упрекнуть игроков». Тренер «Лилля» Анчелотти — о поражении от «Арсенала» в ЛЧ
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Главный тренер французского «Лилля» Давиде Анчелотти прокомментировал поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

«Мне не в чем упрекнуть игроков — они отдали всё, что могли. Нам предстоит разобраться, почему мы пропустили три гола за пять минут. Что касается плана, мы хотели оставаться в игре как можно дольше. Счёт слишком суров по отношению к нам — команда боролась до конца. Не думаю, что игроки заслужили такой результат.

С такой скамейкой они могут в любой момент изменить темп игры, мы в этом убедились. Нам нужно сохранить всё хорошее, что у нас получалось на протяжении 60 минут», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

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