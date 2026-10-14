Игрок «Крыльев Советов» Мукаилов: мой любимый нападающий — Дрогба, у нас похожий типаж

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал, что его любимый форвард в мировом футболе — легенда «Челси» Дидье Дрогба. Мукаилов отметил, что по футбольному типажу он похож на своего кумира.

— Твой любимый нападающий — Дидье Дрогба?

— Да. Ещё в Махачкале в [футбольной] школе Маркарова часто показывали его нарезки. И мне хотелось играть как он. У него присутствовала футбольная агрессия, забивал сумасшедшие голы. И типаж у нас более-менее похож, — сказал Кахбек Мукаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.