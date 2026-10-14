15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Мукаилов: мой любимый нападающий — Дрогба, у нас похожий типаж

Игрок «Крыльев Советов» Мукаилов: мой любимый нападающий — Дрогба, у нас похожий типаж
Комментарии

Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», рассказал, что его любимый форвард в мировом футболе — легенда «Челси» Дидье Дрогба. Мукаилов отметил, что по футбольному типажу он похож на своего кумира.

— Твой любимый нападающий — Дидье Дрогба?
— Да. Ещё в Махачкале в [футбольной] школе Маркарова часто показывали его нарезки. И мне хотелось играть как он. У него присутствовала футбольная агрессия, забивал сумасшедшие голы. И типаж у нас более-менее похож, — сказал Кахбек Мукаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Верю – отец следит за мной. Сейчас он был бы рад». Будущее «Краснодара» растёт в Самаре
Эксклюзив
«Верю – отец следит за мной. Сейчас он был бы рад». Будущее «Краснодара» растёт в Самаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android