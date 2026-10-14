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Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Лилль»

Видеообзор матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Лилль»
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Накануне состоялся матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встречались английский «Арсенал» и французский «Лилль» Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Победу со счётом 3:0 праздновали «канониры».

Видеообзор матча:

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На 64-й минуте защитник «Арсенала» Юрриен Тимбер открыл счёт. На 67-й минуте полузащитник Эберечи Эзе с паса вингера Букайо Саки удвоил преимущество лондонцев. На 71-й минуте Сака отличился самостоятельно.

«Арсенал» довёл количество набранных в турнире очков до шести. В 1-м туре «канониры» переиграли «Наполи» (1:0). «Лилль» потерпел второе поражение. Ранее французы уступили «Бетису» (2:3).

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