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Первый тренер Батракова в «Локо» прокомментировал дебютный гол игрока за «Галатасарай»

Первый тренер Батракова в «Локо» прокомментировал дебютный гол игрока за «Галатасарай»
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Андрей Алтухов, первый тренер полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, отреагировал на дебютный гол игрока в составе турецкой команды. Накануне Батраков забил «Барселоне» в матче Лиги чемпионов (1:4).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Это похоже на сказку, но надо работать и работать. То есть это сказка, которая возлагает на Лёшу большую ответственность. Впереди ещё больше работы. Для Алексея и всей команды крайне тяжёлая игра, потому что было много работы без мяча. Минимум касаний мяча. Из эпизодов, где Лёша был с мячом, он выжал максимум. Были хорошие подачи и с игры, и со стандарта. Это развитие атаки, которое он же и завершил. Да и после гола был похожий эпизод, когда Лёша не добежал до штрафной. Его всегда отличала рациональность и максимальная эффективность», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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