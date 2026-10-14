Первый тренер Батракова в «Локо» прокомментировал дебютный гол игрока за «Галатасарай»

Андрей Алтухов, первый тренер полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, отреагировал на дебютный гол игрока в составе турецкой команды. Накануне Батраков забил «Барселоне» в матче Лиги чемпионов (1:4).

«Это похоже на сказку, но надо работать и работать. То есть это сказка, которая возлагает на Лёшу большую ответственность. Впереди ещё больше работы. Для Алексея и всей команды крайне тяжёлая игра, потому что было много работы без мяча. Минимум касаний мяча. Из эпизодов, где Лёша был с мячом, он выжал максимум. Были хорошие подачи и с игры, и со стандарта. Это развитие атаки, которое он же и завершил. Да и после гола был похожий эпизод, когда Лёша не добежал до штрафной. Его всегда отличала рациональность и максимальная эффективность», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.