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Моуринью подшутил над польским журналистом на пресс-конференции перед игрой с «Ромой»

Моуринью подшутил над польским журналистом на пресс-конференции перед игрой с «Ромой»
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подшутил над польским журналистом на пресс-конференции перед игрой 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ромой». Встреча пройдёт сегодня, 14 октября.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 де Рон – 20'     1:1 Мбаппе – 25'     2:1 Мален – 51'     3:1 Мален – 57'     3:2 Эспи – 82'     3:3 Эндрик – 85'     3:4 Рюдигер – 90'    

Журналист: Я из Польши, нахожусь не близко к Испании, но, судя по тому, что я слышу, сейчас «Реал» Мадрид находится в довольно трудном положении, всё очень сложно.
Жозе Моуринью: Вы из Польши, это далеко, информация доходит до вас искажённой (смеётся).

Журналист: Есть ощущение, что вы сейчас в режиме выживания в «Реале», что медовый месяц закончился.
Жозе Моуринью: Медовый месяц?

Журналист: Я имею в виду, медовый месяц — это…
Жозе Моуринью: Я знаю, что значит выражение «медовый месяц», но что конкретно вы имеете в виду?

Журналист: Все теперь ожидают только побед от вас.
Моуринью: Это и есть медовый месяц (смеётся)?

Журналист: Так какова ваша точка зрения?
Моуринью: Что вы имеете в виду под этим?

Журналист: Ладно, я задам свой вопрос проще: как вы себя чувствуете перед матчем?
Моуринью: Как всегда, отлично. Сплю как ангел, — приводит фрагмент беседы Моуринью с журналистом Madrid Zone в социальной сети X.

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