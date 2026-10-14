Моуринью подшутил над польским журналистом на пресс-конференции перед игрой с «Ромой»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подшутил над польским журналистом на пресс-конференции перед игрой 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ромой». Встреча пройдёт сегодня, 14 октября.

Журналист: Я из Польши, нахожусь не близко к Испании, но, судя по тому, что я слышу, сейчас «Реал» Мадрид находится в довольно трудном положении, всё очень сложно.

Жозе Моуринью: Вы из Польши, это далеко, информация доходит до вас искажённой (смеётся).

Журналист: Есть ощущение, что вы сейчас в режиме выживания в «Реале», что медовый месяц закончился.

Жозе Моуринью: Медовый месяц?

Журналист: Я имею в виду, медовый месяц — это…

Жозе Моуринью: Я знаю, что значит выражение «медовый месяц», но что конкретно вы имеете в виду?

Журналист: Все теперь ожидают только побед от вас.

Моуринью: Это и есть медовый месяц (смеётся)?

Журналист: Так какова ваша точка зрения?

Моуринью: Что вы имеете в виду под этим?

Журналист: Ладно, я задам свой вопрос проще: как вы себя чувствуете перед матчем?

Моуринью: Как всегда, отлично. Сплю как ангел, — приводит фрагмент беседы Моуринью с журналистом Madrid Zone в социальной сети X.