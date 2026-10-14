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Игрок «Крыльев» Мукаилов: от меня стоит ждать гол через себя в РПЛ — будет сумасшедший мяч

Игрок «Крыльев» Мукаилов: от меня стоит ждать гол через себя в РПЛ — будет сумасшедший мяч
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Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», высказался о развитом навыке ударов через себя.

— В Махачкале у нас были тренировки ударов через себя, они всем нравились. Стелили маты, тренер подкидывал мяч, а мы били через себя. Закрепил это, потом удавалось забивать. Отличился и на просмотре, поэтому всё не зря.

— В молодёжке ты уже так забивал. Стоит ждать в РПЛ?
— Думаю, стоит. Если появится момент, обязательно ударю. Тогда будет сумасшедший гол (улыбается), — сказал Казбек Мукаилов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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