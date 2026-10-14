«Все три гола — фантастические». Артета — о победе «Арсенала» в матче ЛЧ с «Лиллем»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с французским «Лиллем» (3:0). В составе «Арсенала» отличились Юрриен Тимбер, Эберечи Эзе и Букайо Сака.

«За игрой было приятно наблюдать. Все три гола — фантастические. Взаимодействие игроков, выбор момента, качество исполнения. Забили три разных футболиста, а в голевых комбинациях участвовала вся команда. В целом я очень, очень доволен.

В первом тайме мы не раз оказывались в очень опасных позициях, но нам не хватало точности в передачах, чтобы создавать по-настоящему острые моменты и подолгу держать соперника под давлением. В итоге мы сами позволяли ему проводить контратаки. В перерыве мы немного перестроили команду, и качество нашей игры выросло. Мы начали лучше использовать свободное пространство», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.