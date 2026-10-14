Микель Артета высказался о 14 победах «Арсенала» подряд на общем этапе Лиги чемпионов

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о 14 победах подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Вчера, 13 октября, «Арсенал» обыграл французский «Лилль» со счётом 3:0.

«Это говорит о том, насколько стабильно мы выступаем. Мы продолжаем играть в своём стиле и показывать высокий уровень в этом турнире. Уверен, нам по силам продлить серию, но такие результаты нужно заслужить — конкуренция здесь очень серьёзная», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Ранее «Арсенал» не смог выиграть в матче общего этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года, когда уступил итальянскому «Интеру» (0:1). После этого команда одержала 14 побед, девять из которых — всухую.