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Микель Артета высказался о 14 победах «Арсенала» подряд на общем этапе Лиги чемпионов

Микель Артета высказался о 14 победах «Арсенала» подряд на общем этапе Лиги чемпионов
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Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о 14 победах подряд на общем этапе Лиги чемпионов. Вчера, 13 октября, «Арсенал» обыграл французский «Лилль» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Тимбер – 64'     2:0 Эзе – 67'     3:0 Сака – 71'    

«Это говорит о том, насколько стабильно мы выступаем. Мы продолжаем играть в своём стиле и показывать высокий уровень в этом турнире. Уверен, нам по силам продлить серию, но такие результаты нужно заслужить — конкуренция здесь очень серьёзная», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

Ранее «Арсенал» не смог выиграть в матче общего этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2024 года, когда уступил итальянскому «Интеру» (0:1). После этого команда одержала 14 побед, девять из которых — всухую.

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