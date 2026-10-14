Валерий Газзаев: гол Батракова «Барселоне» — начало большой карьеры на европейском уровне
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил гол полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стамбульцы проиграли встречу со счётом 1:4.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28' 1:1 Канселу – 43' 1:2 Лопес – 50' 1:3 Гордон – 53' 1:4 Адейеми – 65'
«Лично для Батракова гол «Барселоне» очень важен с точки зрения уверенности и его дальнейших перспектив. Всё-таки «Барселона» — одна из лучших команд в мировом футболе. Несмотря на результат, Батраков себя проявил уверенно. Эта уверенность очень важна, и я думаю, что он станет игроком стартового состава «Галатасарая». Лично для него это будет началом большой карьеры на европейском уровне», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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