Валерий Газзаев: гол Батракова «Барселоне» — начало большой карьеры на европейском уровне

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил гол полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в ворота «Барселоны» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стамбульцы проиграли встречу со счётом 1:4.

«Лично для Батракова гол «Барселоне» очень важен с точки зрения уверенности и его дальнейших перспектив. Всё-таки «Барселона» — одна из лучших команд в мировом футболе. Несмотря на результат, Батраков себя проявил уверенно. Эта уверенность очень важна, и я думаю, что он станет игроком стартового состава «Галатасарая». Лично для него это будет началом большой карьеры на европейском уровне», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.