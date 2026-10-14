Кристиан Киву прокомментировал поражение «Интера» от «Брюгге» в результативном матче ЛЧ
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Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:4). В составе «Брюгге» отличились Николо Трезольди (трижды, в том числе один раз — с пенальти) и Ромео Верман. За «Интер» забили Лаутаро Мартинес (дважды) и Анж-Йоан Бонни.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30' 1:1 Мартинес – 44' 1:2 Трезольди – 63' 1:3 Трезольди – 74' 2:3 Мартинес – 81' 2:4 Верман – 87' 3:4 Бонни – 90+3'
«Мы пропустили на контратаке, потом сравняли счёт. Когда пропустили второй раз, стали оставлять слишком много пространства позади. Мы хотели победить, но оставили сопернику слишком много пространства. В Лиге чемпионов это недопустимо.
Наши цели прежние, впереди ещё шесть матчей, но поражения ранят. Мы должны много работать и исправляться», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.
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