Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий назвал футболиста, против которого его командам было невероятно сложно играть. Так, выбор Слуцкого пал на экс-вингера «Зенита» и сборной Бразилии Халка.

— Леонид Викторович, кто в вашей карьере был футболистом, против которого вы играли и не знали, как ему противодействовать и как его останавливать.

— Халк. Против него было невероятно сложно играть. Мяч под левой — это вообще просто. Всё. Ты трясёшься, даже если у него мяч на своей половине поля под левой.

— Невозможно было придумать, как его остановить?

— Да. Он в любой момент мог промолотить, — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале Fonbet.