«Огромный результат». Тренер «Брюгге» Леко — о победе в матче Лиги чемпионов с «Интером»
Поделиться
Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (4:3). В составе «Брюгге» отличились Николо Трезольди (трижды, один из них — с пенальти) и Ромео Верман. За «Интер» забили Лаутаро Мартинес (дважды) и Анж-Йоан Бонни.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30' 1:1 Мартинес – 44' 1:2 Трезольди – 63' 1:3 Трезольди – 74' 2:3 Мартинес – 81' 2:4 Верман – 87' 3:4 Бонни – 90+3'
«Мы показали выдающуюся игру. Это огромный результат, он очень важен для всего бельгийского футбола. Но наша команда всё ещё находится на этапе строительства.
Как я говорил и до матча, мы не должны изменять своей философии. Конечно, мы играли на выезде против «Интера». Но игра была во многом равной, а мы проявили храбрость, и это стало решающим фактором», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2026
-
23:53
-
23:52
-
23:49
-
23:48
-
23:47
-
23:42
-
23:39
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06