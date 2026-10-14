«Огромный результат». Тренер «Брюгге» Леко — о победе в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (4:3). В составе «Брюгге» отличились Николо Трезольди (трижды, один из них — с пенальти) и Ромео Верман. За «Интер» забили Лаутаро Мартинес (дважды) и Анж-Йоан Бонни.

«Мы показали выдающуюся игру. Это огромный результат, он очень важен для всего бельгийского футбола. Но наша команда всё ещё находится на этапе строительства.

Как я говорил и до матча, мы не должны изменять своей философии. Конечно, мы играли на выезде против «Интера». Но игра была во многом равной, а мы проявили храбрость, и это стало решающим фактором», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.