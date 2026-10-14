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«Огромный результат». Тренер «Брюгге» Леко — о победе в матче Лиги чемпионов с «Интером»

«Огромный результат». Тренер «Брюгге» Леко — о победе в матче Лиги чемпионов с «Интером»
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Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (4:3). В составе «Брюгге» отличились Николо Трезольди (трижды, один из них — с пенальти) и Ромео Верман. За «Интер» забили Лаутаро Мартинес (дважды) и Анж-Йоан Бонни.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Трезольди – 30'     1:1 Мартинес – 44'     1:2 Трезольди – 63'     1:3 Трезольди – 74'     2:3 Мартинес – 81'     2:4 Верман – 87'     3:4 Бонни – 90+3'    

«Мы показали выдающуюся игру. Это огромный результат, он очень важен для всего бельгийского футбола. Но наша команда всё ещё находится на этапе строительства.

Как я говорил и до матча, мы не должны изменять своей философии. Конечно, мы играли на выезде против «Интера». Но игра была во многом равной, а мы проявили храбрость, и это стало решающим фактором», — приводит слова Леко официальный сайт УЕФА.

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