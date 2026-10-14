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Воспитанник «Краснодара» Мукаилов назвал Мелкадзе любимым российским нападающим

Воспитанник «Краснодара» Мукаилов назвал Мелкадзе любимым российским нападающим
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Казбек Мукаилов, нападающий «Краснодара», выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», заявил, что ему нравится игра форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе.

«Нравится, как сейчас играет Мелкадзе. У меня похожая стилистика — хорошо держит единоборства, играет спиной. В прошлом сезоне доказывал, в этом тоже, вызывался в сборную. Выберу его. А из иностранцев — Джон Кордоба. Когда находишься с ним на тренировках, смотришь, как он играет, хочется всего по максимуму перенять. Считаю, что он лучший нападающий в РПЛ, он это доказывал — брал награду», — сказал Мукаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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