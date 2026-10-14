Александр Бубнов спрогнозировал чемпиона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что чемпионом Альфа-Банк РПЛ станет «Зенит». Ранее суперкомпьютер Opta опубликовал свои прогнозы на этот сезон чемпионата России, шансы сине-бело-голубых на победу оцениваются в 48,1%.
Фото: «Коммент.Шоу».
— После этого тура, как я сказал, если «Краснодар» проиграет, то «Зенит» станет чемпионом.
— То есть с Opta вы согласны?
— Ну Opta — это 10-й тур, а я до конца чемпионата… Opta ещё тысячу раз всё поменяет.
— Нет, они тоже сейчас дают на конец сезона.
— Но я не буду менять [прогнозы]!
— У вас то же самое, что и у суперкомпьютера.
— Но я не буду менять ни после 20-го, ни после 30-го тура. Единственное, что сейчас ясно, это что топ-5 не поменяется ни при каких вариантах. Слишком большой разрыв от шестого места, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».